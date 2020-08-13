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В Англии закрывают последнюю угольную шахту

В Англии закрывают последнюю угольную шахту

Последняя угольная шахта в Англии, карьер открытого типа Bradley Mine, закроется после провала планов по расширению.

Об этом сообщает Sky News.

Указано, что шахта проработала порядка 200 лет и в последнее время добывала 150 тысяч тонн угля в год.

В то же время еще несколько небольших шахт продолжают работу в Шотландии и Уэльсе, последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года.

При этом в Великобритании спрос на уголь составляет порядка 8 млн тонн в год. Удовлетворить его предполагается закупками в России и США.

Известно, что против угольных шахт в королевстве борются экологические активисты, которые настаивают на переходе к возобновляемой энергетике. Они сумели сорвать планы владельцев шахты увеличить производство, что позволило бы сделать добычу выгодной.

Как отмечается, упадок угольной промышленности в стране продолжается десятки лет, спасти ее не смогли ни забастовки шахтеров в 1980-х, ни массовые протесты, ни оптимизация штатов. В последние 5 лет, когда закрылась шахта Kellingley, уголь добывается только из открытых карьеров.

По материалам Дело
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