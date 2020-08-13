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Американский нефтегазовый трейдер закрывает компанию в Украине

Американский нефтегазовый трейдер закрывает компанию в Украине

Нефтегазовый трейдер Trailstone Group (базируется в Лондоне, основана американским фондом Riverstone Holdings) закроет свое украинское представительство – ООО “Треилстоун Энерджи”, сообщает ExPro.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 августа рассмотрит просьбу “Треилстоун Энерджи” об аннулировании лицензии на поставку природного газа.

В последний раз “Треилстоун Энерджи” импортировала газ в Украину в декабре 2016 года. Вместе с тем, британская Trailstone довольно активно продавала газ на границе другим компаниям и в 2018 году, в том числе для НАК “Нафтогаз Украины” (140 млн “кубов”). “Треилстоун Энерджи” получила лицензию от НКРЭКУ на поставку природного газа в Украине в январе 2018 года.

“Треилстоун Энерджи” была одной из первых иностранных компаний, которые начали работу на украинском рынке после его открытия в 2015 году.

По материалам УБР
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