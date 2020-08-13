Мининфраструктуры начинает реформу Укртрансбезопасности

Министерство инфраструктуры Украины начинает реформу Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), ключевой задачей которой является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что система ГВК на дорогах Украины будет запущена с устройством современных комплексов “Взвешивание в движении” (Weigh-in-Motion).
По словам Криклия, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля, еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021 года.
“Будущее габаритно-весового контроля именно за современными IT-решениями и WIM. Поэтому мы уже активно работаем над введением единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности, е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученных с нагрудных камер инспекторов, что позволит контролировать процессы проверок. Кроме этого, очень важен запуск системы Weigh Control, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WIM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов”, – отметил министр.
Он также сообщил, что с начала июля был усилен контроль за соблюдением габаритно-весовых ограничений на дорогах, а только за июнь-июль 2020 года работники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили в 2 раза больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. Также вдвое выросла сумма начисленных средств за перегрузку, до около 32 млн грн.
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