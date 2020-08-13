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В Украине может появиться единый реестр получателей соцпомощи и льготников

В Украине может появиться единый реестр получателей соцпомощи и льготников

Министерство цифровой трансформации планирует создать единый реестр получателей социальной помощи и льгот.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

«Мы хотим ее расширить (автоматизацию сферы соцзащиты – ред.). Чтобы был единый реестр лиц, которые получают определенные бюджетные соцвыплаты, все виды выплат должны быть пересмотрены, превращены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра», – сообщил Выскуб.

В то же время замминистра раскритиковал инициативу Всемирного банка, в рамках которой он проводит автоматизацию в Министерстве социальной политики. Общая стоимость проекта составляет около $300 млн.

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По мнению Выскуба, проекты Всемирного банка являются неэффективными, поскольку охватывают лишь Министерство социальной политики и не касаются ни Пенсионного фонда, ни Службы нетрудоспособности, ни другие соцфонды.

«Там была автоматизация кусочка сферы соцзащиты за сумасшедшие средства», – заявил Выскуб.

По словам замминистра, Минцифры определило 12 приоритетных отраслей для дальнейшей автоматизации реестров. В том числе речь идет о реестрах налоговой.

Справка Finance.ua:

  • Кардинальных изменений в соцвыплатах в этом году не произойдет. Тем не менее, в правительстве работают над созданием единого порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи.
По материалам НВ
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