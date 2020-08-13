В ПриватБанке объяснили, почему отдают предпочтение кредитованию физлиц

Кредитный портфель ПриватБанка в 2019 году в значительной степени состоял из кредитов физлиц.
Об этом свидетельствует годовой отчет банка за 2019 год.
Составляющие кредитного портфеля банка:
Крупные кредиты крупным предприятиям – это большие риски для банка и его миллионов вкладчиков. Поэтому стратегия ПриватБанка взвешенная и осторожная — кредитование небольшими суммами преимущественно физических лиц, малого и среднего бизнеса”, – говорится в отчете.
Отмечается, что сумма выданных кредитов в 2019 составила 65,8 млрд гривен. Доля проблемных кредитов уменьшилась на 21% – до 27,1% от всего их количества.
“В ПриватБанке хранится больше денег клиентов, чем в любом другом банке украины – 240 млрд грн. В 2019 году ПриватБанк начал принимать меньше депозитов в евро и долларах и больше в гривне. Это хорошо, потому что банк не выдает кредиты в валюте: в Украине это запрещено законодательством”, – говорится в сообщении.
Ликвидность банка на уровне 97%. Это означает, что если вдруг все 13 млн вкладчиков одновременно придут в банк за своими деньгами, банк сможет быстро собрать ₴225,2 млрд, чтобы с ними рассчитаться.
Также в отчете отметили, что мобильным банкингом Приват24 уже пользуются 11 млн пользователей. В 2019 году почти половина всех клиентов ПриватБанка пользовались Приват24 на сайте и через приложение в смартфоне.
Кто пользователи банка? Более половины пользователей банковских услуг в Украине — клиенты ПриватБанка. Из них:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 2072 45
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2559 24
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 1728 10
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 10148 6
Минималку предлагают повысить до 7 500 грн: альтернативный законопроектВчера, 19:02 - 1059 4
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 10148 6
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2559 24
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к долларуВчера, 12:01 - 2455
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 2072 45
Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерейВчера, 14:00 - 1869
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Вчера, 11:10 - 365
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1237 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1258 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1361 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2233 5