В ПриватБанке объяснили, почему отдают предпочтение кредитованию физлиц

Кредитный портфель ПриватБанка в 2019 году в значительной степени состоял из кредитов физлиц.

Об этом свидетельствует годовой отчет банка за 2019 год.

Составляющие кредитного портфеля банка:

46,1 млрд грн – кредиты физическим лицам;

5,4 млрд грн – кредиты малому и среднему бизнесу;

5,2 млрд грн – кредиты другим юрлицам.

Крупные кредиты крупным предприятиям – это большие риски для банка и его миллионов вкладчиков. Поэтому стратегия ПриватБанка взвешенная и осторожная — кредитование небольшими суммами преимущественно физических лиц, малого и среднего бизнеса”, – говорится в отчете.

Отмечается, что сумма выданных кредитов в 2019 составила 65,8 млрд гривен. Доля проблемных кредитов уменьшилась на 21% – до 27,1% от всего их количества.

“В ПриватБанке хранится больше денег клиентов, чем в любом другом банке украины – 240 млрд грн. В 2019 году ПриватБанк начал принимать меньше депозитов в евро и долларах и больше в гривне. Это хорошо, потому что банк не выдает кредиты в валюте: в Украине это запрещено законодательством”, – говорится в сообщении.

Ликвидность банка на уровне 97%. Это означает, что если вдруг все 13 млн вкладчиков одновременно придут в банк за своими деньгами, банк сможет быстро собрать ₴225,2 млрд, чтобы с ними рассчитаться.

Также в отчете отметили, что мобильным банкингом Приват24 уже пользуются 11 млн пользователей. В 2019 году почти половина всех клиентов ПриватБанка пользовались Приват24 на сайте и через приложение в смартфоне.

Кто пользователи банка? Более половины пользователей банковских услуг в Украине — клиенты ПриватБанка. Из них:

частные лица – 56,2%;