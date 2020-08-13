Средняя зарплата в 23 тыс. грн. Обнародован проект программы экономического развития Киева до 2023 года

Обнародован проект программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Документ определяет основные задачи и меры развития столицы на среднесрочную перспективу до 2023 года, направленные на достижение основных стратегических целей и целевых показателей Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Основными стратегическими целями на ближайшие три года для развития столицы проектом программы определены:

повышение уровня конкурентоспособности экономики города Киева;

повышение комфорта жизни жителей столицы;

сохранение исторической самобытности и развитие культуры в городе.

Так, согласно документу, бюджетно-финансовая политика города Киева будет оставаться неизменной и будет заключаться в формировании стабильной доходной базы для финансирования жизнеобеспечивающих сфер города и приоритетных направлений социально-экономического развития.

Также проект программы на 2021-2023 годы предусматривает развитие Киева как города, открытого для бизнеса и инвестиций, который стимулирует инновации и поддерживает конкурентную среду. До 2023 года удельный вес предприятий, занимающихся инновациями, должен вырасти до 21,9%. Ожидается также рост доходов бюджета Киева от налогов, уплаченных промышленными предприятиями города.

Вместе с тем экспорт столичных товаров в расчете на одного человека постепенно будет расти с 4139,3 долл. США в 2021 году до 4501,9 долл. США в 2023 году.

До 2023 года в столице ожидается увеличение количества работников, занятых на малых предприятиях до 23%, увеличение доли малого и среднего бизнеса в объеме реализованных товаров и услуг, а также поступлений единого налога от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в бюджет города Киева.

Документом также предусмотрены меры, способствующие повышению уровня занятости населения. В частности, от их реализации ожидается снижение доли безработной молодежи, сокращение срока по трудоустройству зарегистрированных безработных и увеличение численности принятых на новые рабочие места во всех секторах экономики города.

Уровень официальной среднемесячной заработной платы в городе Киеве в расчете на одного штатного работника увеличится с 18,2 тыс. грн в 2021 году до 22,9 тыс. грн в 2023 году.

Проектом Программы 2021-2023 также запланированы мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей жителей Киева в жилищно-коммунальных услугах европейского качества, а также превращение столицы в комфортный и безопасный для передвижения и проживания город.

Запланированы также мероприятия для улучшения экологического благополучия, повышения социальной защищенности населения, обеспечения качественной и доступной медицины, высокого уровня образовательных услуг и сохранения объектов культурного наследия города Киева.

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