Против продажи гостиницы "Дніпро" подали сразу четыре иска

Подано сразу 4 иска, возражающих против продажи гостиницы “Дніпро”.
Об этом основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский сообщил в FACEBOOK.
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“В окружной административный суд было подано 4 предметно одинаковых иска о том, что продажа (гостиницы “Дніпро”. – Ред.) вообще не должна была состояться”, – написал Кохановский.
От имени победителей конкурса по продаже отеля он отметил, что информационную атаку после аукциона они пережили, все проверки и инстанции прошли.
Напомним, на аукционе по продаже гостиницы “Дніпро” в центре Киева 15 июля 2020 года победило ООО “Смартленд”, которое предложило за отель 1,1 млрд грн.
Победителя аукциона должны были проверить на предмет добропорядочности, в частности, не осуществляется ли приобретение за средства агрессора. После этого, в течение 30 дней должен был быть подписан договор о продаже объекта. На уплату средств победителю конкурса будет отведено еще 30 дней.
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