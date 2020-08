Марта Черничка: с шиком «насвинствовали». Как китайские миллиардеры рейтинг Forbes на свиньях оседлали

Только за два месяца 2020 года около 100 богатейшх людей мира потеряли в сумме $408 млрд. Остается только догадываться, каким было выражение лица главы Amazon Джефф Безоса или самого богатого европейского бизнесмена Бернара Арно (президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy – авт.), когда за один только день каждый из них недосчитался на своих счетах как минимум $5 млрд.

Именно во время пикового падения рынков 24 февраля этого года еще 500 их коллег по богатствам лишились в общей сложности $139 млрд из-за паники на «американских горках» бирж. Однако в китайской версии «аттракциона на банкротство» действуют другие, непредсказуемые законы логики. Пока технологические гиганты прячут в биткоины остатки своих «подтянутых» кошельков, другие бизнесмены комфортно выезжают на передовые места в финансовых рейтингах… на свиньях.

Что позволяет производителям свинины в КНР ежеминутно увеличивать свои банковские счета? Ценник на мясо, который еще с 2018 года начал расти в геометрической прогрессии. Язык до Киева доведет, а свиньи – до рейтингов Forbes: 45 место в Bloomberg Billionaires Index, 9 место в списке самых богатых людей КНР. Состояние в сумме 20,2 миллиарда юаней – наглядный факт беспрецедентной истории успеха одного из китайских «свинопасов».

От посредственного бизнесмена до «свиного» магната

Всего за два года глава компании Muyuan Foodstuff Co Ltd (сейчас 2-й крупнейший производитель свинины в КНР – авт.), благодаря росту цен на поголовье, поставил на ноги «мясную империю», которая своим мгновенным успехом стала неким китайским эквивалентом яблочной империи Стива Джобса.



Цин Йинлин, глава компании Muyuan Foodstuff Co Ltd

Только для понимания масштаба прогресса бизнесмена: за один 2019 год прибыли свинопаса выросли более чем на 1000%. По Индексу миллиардеров Bloomberg среди 500 самых богатых людей в мире богатство владельца Muyuan Foodstuff Co Ltd в настоящее время занимает первое место по скорости прироста капиталов. С 2018 по 2020 год состояние компании увеличилось на 341%.

Мистер Очевидность или Гениальный стратег?

Ключ к такому финансового скачку находился не в плоскости очевидных решений. Для многих инвесторов еще 3 года назад трудно было распознать запах зеленых долларовых купюр в примитивном свиноводческом бизнесе: 50% производства свинины в стране приходилось на мелкие фермы. Годовой оборот менее 500 голов. Больших прибылей такая отрасль в долгосрочной перспективе явно не обещала. Основной фокус «искателей выгодных вложений» был сосредоточен в основном на китайском рынке технологий. Не исключено, что к легкому успеху может привести и новейшей девайс, но в Поднебесной свиньи неожиданно оказались не менее «удобным транспортом» на этом пути.

То, что китайцы – на сегодня величайшие гурманы свинины, не вызывает сомнения, ведь потребляют более половины мирового производства. Вдвое больше, чем потребление в США.

Хорошо жить не запретишь, но платить за мясное удовольствие китайцам приходится. Цены на свинину в 2019 году выросли более чем на 110% по сравнению с прошлым годом. Здесь китайцы и поняли: их кошельки – не безразмерны… Логический парадокс: на момент поразительного роста цен в 2018 году КНР занимала 1 место в мире по производству свинины.

Сейчас страна опустилась до 6 места в рейтинге, а цены все продолжают пробивать потолок максимумов.

Нет худа без добра

Обвинять в ситуации стоит африканскую чуму свиней, которая в 2018 году привела к сокращению поголовья скота в КНР на 40%. Поскольку вакцина против вируса так и не была изобретена, ценовые краски на мясном рынке мгновенно сгущались: за первые 11 месяцев 2019 года импорт мяса Китаем подскочил на 63% процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вероятно, свинья и в дальнейшем продолжит быть талисманом удачи и богатства для игроков мясной индустрии: подталкивает цены восходящий импорт, который за четыре месяца 2020 года увеличился еще на 170% по сравнению с прошлым годом.

Такая «положительная динамика» стала победной фишкой для Muyuan Foodstuff Co. Однако выиграли не только они: с 2018 года доходы крупнейшего производителя свинины в мире Wens Food Group подскочили в 5 раз. Их соперники из New Hope Liuhe Co Ltd на этом фоне оказались настоящими «неудачниками»: состояние компании увеличилось всего-навсего в два раза. Как говорится, все познается в сравнении.

Какую сторону медали увидите?

Что получили бенефициары в качестве приза? То, что отдали им менее успешные производители на китайском рынке. Проще говоря, выиграли от «поросячьего кризиса» только те, кому позволили это сделать. Мелкие и средние хозяйства оказались первыми жертвами африканского вируса, который уничтожил большую часть их поголовья.

Однако власти спасать обанкротившихся производителей и компенсировать их потери даже не собиралась, подписав им смертельный приговор. Видение Правительства КНР на развитие мясного производства было сформулировано достаточно четко еще задолго до кризиса: до 2025 года получать от промышленных производств не менее 65% свинины (доля малых домохозяйства в таком случае составила бы всего 35% по сравнению с 80% на 2017 год – авт.). Именно поэтому вспышка болезни оказалась для правительства удобным плацдармом, чтобы переиграть ситуацию: в 2018 году правительство предложило субсидии крупным свинофермам из государственного бюджета (от 500 000 до 5 миллионов юаней). Выжить суждено было только самым влиятельным…

Голодные игры с привкусом свинины

Между тем угроза повторной вирусной волны никуда не исчезла и к экспорту китайской свинины бывшие покупатели относились настороженно: производителям мясной продукции приходилось заново завоевывать доверие потребителей.

Сделать это можно было путем строгих требований к сертификации продукции. Потянуть такую ​​ношу смогли не все… Отсутствие финансовой поддержки власти для покрытия убытков, завышенные требования к тестированию продукции требовали от мелких хозяйств дополнительных инвестиций.

Вряд ли рядовой фермер мог позволить себе автоматизированные системы стерилизации, новейшие холодильные центры и системы удаленного контроля. В 2019 году почти половина владельцев китайских мелких свиноферм заявили, что окончательно свернули производство свинины ввиду риска повторного заболевания и увеличения потерь.

Казалось, план правительства был даже перевыполнен: все выигрышные козыри оказались в руках тех немногих промышленных гигантов, чьей финансовой подушки хватило для выживания, а их многочисленные мелкие конкуренты были «естественным образом» устранены. Все играло на руку основным лидерам: стоимость свиньи увеличилась почти втрое по сравнению с докризисным периодом.

Фермы в виде многоэтажных небоскребов, каждый из этажей которых вмещает около 1000 свиней, системы распознавания голоса и движений животных, которые разрабатывают индивидуальную программу желаемой физической активности для каждой из особей – не картины долгосрочных перспектив, а реальность сегодняшнего дня.



Система SmartAHC присваивает каждой свинье номер и отслеживает, как интенсивно каждая движется ежедневно.

Так, китайская компания JD.com использует роботов, чтобы кормить свиней правильным количеством пищи в зависимости от стадии роста животных, а SmartAHC использует искусственный интеллект для разработки мобильных мониторов для животных, которые могут предсказать время овуляции свиней.



Мониторы, встроенные в ушки свиней, отслеживают также температуру тела, уровень активности и прочую информацию.

Для малых хозяйств такие прогрессивные технологии недоступны, ведь здесь действует принцип: сначала вложения – потом эффект. Примерно 70 000 – 1,5 млн долларов нужно для того, чтобы привести свиноферму в соответствие с новым словом техники.

Еще одна опция, к которой прибегли состоятельные владельцы свинофабрик в кризисной ситуации – искусственная гибридизация скота. Почему бы с помощью новейших технологий не увеличить стандартный размер свиньи со 127 до 500 кг, генетической инъекцией сделав их нечувствительными к определенным видам инфекций.

В дополнение такие промышленные гиганты имели бы большую производительность, большие темпы роста и более отборное мясо. Все, что пожелаете, за ваши деньги – 1400 долларов один такой промышленный мутант станет украшением вашего стола.

Банкету быть! Или нет…

Банкет «поросячьих счастливчиков» будет продолжаться. Цены на свинину в феврале 2020 года выросли на 135,2% по сравнению с 2019. На смену африканской чуме пришел Covid-19. Однако не стоит считать конкурентную игру на мясном рынке как имеющую однозначный конец, ведь ход событий развивается очень ситуативно.

Сейчас специалистов поражают цифры перспективного роста импорта свинины когда-то крупнейшим его поставщиком – прогнозируется рост на 42% в 2020 году. С уверенностью можно утверждать одно: ситуация с африканской чумой в последнее время только обостряется, поэтому цены будут двигаться по кривой роста.

План преобразования мясной отрасли в «элитный клуб для немногих» правительство КНР воплотило успешно, однако злоупотреблять ситуацией чиновники не стали: власти выпустили на рынок 40 000 тонн замороженной свинины из своих центральных резервов в мае-июне 2020 года, чтобы сдержать цены на продукт.

Продолжать «небольшую революцию по перестройке хозяйства» обойдется слишком дорого в нынешних условиях. Индекс потребительских цен вырос на 4,5% по сравнению с 2019 годом, стоимость потребительской корзины на 17,4%, в 2019 инфляция достигла своего наибольшего значения за последние шесть лет, темпы роста годового ВВП были наименьшими с 1990 года.

Марта Черничка, студентка Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченка