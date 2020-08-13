Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадки

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Теперь забрать авто можно с помощью приложения Kyiv Smart City.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Кстати, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00», – отметили в Департаменте.

Чтобы воспользоваться новым сервисом:

в приложении Kyiv Smart City перейдите на вкладку «Городские сервисы» – «Сервисы водителя» – «Эвакуация» и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами;

после того, как будет предоставлена ​​вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 – на следующий день, о чем водитель получит уведомление;

далее достаточно распечатать заявление, подписать его и отправляться сразу на штрафплощадку – показать документ работнику полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль.

Ранее Finance.ua сообщал, что в Киеве изменили инструкции по возврату владельцу транспортного средства после его эвакуации на штрафплощадку.

Справка Finance.ua:

В приложении Kyiv Smart City есть возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. То есть, если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимое количество дней.

Скачать или обновить приложение Kyiv Smart City можно по ссылке.

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