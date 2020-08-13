Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19

В понедельник, 17 августа, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
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“Первый патент Китая на вакцину против COVID-19 был выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Патент был подан совместно исследовательской группой с Академией военных наук и CanSino Biologics Inc., китайской высокотехнологической биофармацевтической компанией”, – пишут в агентстве.
Так, заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, потому что вакцина должна была пройти испытания.
Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата – заставить организм человека вырабатывать антитела, которые способны распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.
Сообщается, что исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь последует последняя фаза в виде массового тестирования. На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить продолжительность защиты, безопасную дозу для разных категорий людей.
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