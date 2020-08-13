Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроект

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

Соответствующий проект закона зарегистрирован в Раде. По прогнозам экспертов, новые нормы могут вступить в силу уже осенью. Об этом рассказывают в сюжете “Сніданку з 1+1”.

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Украинцев заставят вовремя платить коммуналку. Сейчас долги за коммунальные услуги достигают 64 миллиарда гривен, сообщает глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Поднять пеню планируют в двадцать раз.

В Раде зарегистрировали проект закона, которым планируют повысить штрафы за коммунальные долги. Если вы год не будете платить, то плюс 20% пени. Если более двух лет – 30%, а 50% – за три. “Задолженность нельзя перекладывать на других жителей”, – объясняет Галина Третьякова.

По словам председателя комитета ВР по вопросам социальной политики, новые правила – это необходимость, чтобы коммунальные предприятия имели ресурс предоставлять качественные услуги. Поэтому украинцев заставят платить, а еще могут ограничить в правах.

“Этот законопроект предполагает, что вам могут временно запретить выезд за границу, а также ограничить право управления автомобилем, пока полностью не рассчитаетесь за коммунальные долги”, – говорит адвокат Лаврентий Царук.

По новому законопроекту, выбивать долги будет сам поставщик и только через исполнительную службу или суд. Сейчас постучать вам в дверь могут неизвестные люди.

“Поставщик услуг, заключивший договор с собственником жилищного фонда, может сегодня передать эту долговую схему коллекторам”, – Третьякова.

Закон обяжет поставщиков делать реструктуризацию долгов за воду, газ, отопление или другие услуги. “В законопроекте есть хороший предохранитель для потребителя – реструктуризация долга. Поставщик услуг не будет иметь права отказать. Этим надо будет пользоваться, а иначе придется платить пеню за долги, и выбивать их из вас будет исполнительная служба и суд””, – подчеркнул адвокат Лаврентий Царук.

На какие части разбивать долг и за какое время его надо будет выплатить, потребитель сможет договориться с поставщиком. Это законный способ избежать пени.

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