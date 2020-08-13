0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Ryanair сократит количество рейсов из-за роста новых случаев COVID-19 в Европе

Ryanair сократит количество рейсов из-за роста новых случаев COVID-19 в Европе

Авиакомпания Ryanair сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов заказов из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

В компании отмечают, что сокращения коснутся в основном рейсов в страны, где зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации, в частности Франции, Испании и Швеции.

“Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние десять дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС”, – говорится в сообщении Ryanair.

Читайте также: Ryanair весной 2021 года откроет новый рейс из Киева

Новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усиливает кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку введенные в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.

Акции Ryanair теряли в цене 4,5% на торгах в понедельник. Их стоимость снизилась более чем на 7% с прошлого четверга, когда стало известно о введении новых карантинных мер властями Франции и Нидерландов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.