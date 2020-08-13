Ryanair сократит количество рейсов из-за роста новых случаев COVID-19 в Европе

Авиакомпания Ryanair сократит количество рейсов на 20% в сентябре и октябре в связи с существенным ослаблением объемов заказов из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

В компании отмечают, что сокращения коснутся в основном рейсов в страны, где зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации, в частности Франции, Испании и Швеции.

“Уровни заблаговременного бронирования заметно ослабли за последние десять дней в связи с неопределенностью, связанной с недавними случаями заболеваемости COVID-19 в некоторых странах ЕС”, – говорится в сообщении Ryanair.

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Новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в европейских странах усиливает кризис, в котором находится авиационная отрасль, поскольку введенные в регионе ограничения разрушают надежды на увеличение туристической активности в конце лета, пишет газета Financial Times.

Акции Ryanair теряли в цене 4,5% на торгах в понедельник. Их стоимость снизилась более чем на 7% с прошлого четверга, когда стало известно о введении новых карантинных мер властями Франции и Нидерландов.