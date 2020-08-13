Ввозить электромобили в Украину стало дешевле

В налоговой напомнили, что с 03.07.2020 вступил в силу Закон Украины от 04.06.2020 № 674-ІХ «О Таможенном тарифе Украины».

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

“Таможенный тариф Украины содержит перечень ставок общегосударственного налога – ввозной пошлины на товары, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и систематизированы согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (далее УКТ ВЭД), составленной на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ст. 1 Закона № 674)”, – говорится в сообщении.

Что это означает:

до 31 декабря 2022 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

При этом транспортные средства классифицируются, в частности, в таких товарных подкатегориях, согласно УКТ ВЭД:

8703 80 10 10;

8703 80 90 10.

Таким образом, режим освобождения от налогообложения НДС распространяется, в частности, на операции по поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемых в товарных подкатегориях 8703 80 10 10 и 8703 80 90 10 согласно УКТ ВЭД.

Справка Finance.ua:

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Рост количества регистраций электромобилей для автопарков и бизнеса в ЕС значительно выше (59%), чем рост количества частных регистраций (41%).

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