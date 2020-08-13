ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета

Чаще всего граждане Украины пытаются открыть банковские счета в Европе. Популярностью среди украинцев пользуются Швейцария и Австрия.
Об этом говорится в публикации «Минфина» — «Карантин не помеха. Украинцы выводят деньги за границу».
Рейтинг наиболее популярных стран:
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Сперва наши соотечественники запрашивают открытие счетов в крупнейших банках Евросоюза:
Однако украинцам в итоге приходится соглашаться и на менее именитые и респектабельные структуры.
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