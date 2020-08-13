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ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета

ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета

Чаще всего граждане Украины пытаются открыть банковские счета в Европе. Популярностью среди украинцев пользуются Швейцария и Австрия.

Об этом говорится в публикации «Минфина» — «Карантин не помеха. Украинцы выводят деньги за границу».

Рейтинг наиболее популярных стран:

  • Швейцария;
  • Австрия;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Германия.

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Сперва наши соотечественники запрашивают открытие счетов в крупнейших банках Евросоюза:

  • Credit Suisse;
  • UBS;
  • Raiffeisen Zentralbank;
  • HSBC;
  • Credit Agricole;
  • Deutsche Bank;
  • UniCredit.

Однако украинцам в итоге приходится соглашаться и на менее именитые и респектабельные структуры.

По материалам Минфин.com.ua
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