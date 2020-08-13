ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета

Чаще всего граждане Украины пытаются открыть банковские счета в Европе. Популярностью среди украинцев пользуются Швейцария и Австрия.

Об этом говорится в публикации «Минфина» — «Карантин не помеха. Украинцы выводят деньги за границу».

Рейтинг наиболее популярных стран:

Швейцария;

Австрия;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Германия.

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Сперва наши соотечественники запрашивают открытие счетов в крупнейших банках Евросоюза:

Credit Suisse;

UBS ;

; Raiffeisen Zentralbank;

HSBC ;

; Credit Agricole;

Deutsche Bank;

UniCredit.

Однако украинцам в итоге приходится соглашаться и на менее именитые и респектабельные структуры.