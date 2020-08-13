Приватизацию гостиницы "Дніпро" пытаются отменить через суд

Приватизация гостиницы “Днепр” будет обжалована в суде. Истец просит отменить приказ Фонда государственного имущества об утверждении результатов аукциона.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что в суд поступил иск о признании противоправным и отмене приказа ФГИ, которым утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже 100% государственного пакета акций гостиницы “Дніпро”.

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“Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества осуществлять любые действия в отношении дальнейшего проведения приватизации этого объекта”, – сказано в сообщении.

На данный момент суд определяет наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Справка Finance.ua:

Гостиницу “Дніпро” купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируется сделать большой кибеспортивный проект.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы “Дніпро” – ее продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО “Смартленд”.