Приватизацию гостиницы "Дніпро" пытаются отменить через суд

Приватизация гостиницы “Днепр” будет обжалована в суде. Истец просит отменить приказ Фонда государственного имущества об утверждении результатов аукциона.
Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда Киева.
Сообщается, что в суд поступил иск о признании противоправным и отмене приказа ФГИ, которым утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже 100% государственного пакета акций гостиницы “Дніпро”.
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“Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества осуществлять любые действия в отношении дальнейшего проведения приватизации этого объекта”, – сказано в сообщении.
На данный момент суд определяет наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.
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