Через программу "5-7-9%" рефинансировали кредитов более чем на 3 млрд грн

Уполномоченные банки динамично увеличивают кредитный портфель программы «Доступные кредиты 5-7-9%». За прошедшую неделю было заключено 207 новых кредитных соглашений на общую сумму 666 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
В общем, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривен.
За прошедшую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн. грн) и предоставили 76,2 млн грн. инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.
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За эту неделю на 50,4 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов Программы. По состоянию на 17 августа он составляет 921,228 миллиона гривен.
Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму 1,007 миллиарда гривен.
ТОП банков по сумме заключенных сделок в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%”:
Впрочем, львиную долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» занимает именно рефинансирование. В Райффайзен Банк Аваль рефинансирование ранее полученных кредитов – это 97% от всех заключенных в рамках программы сделок. В Креди Агриколь – все 100%. И в Кредо Банке – 94%.
А вот инвестиционные кредиты увереннее выдают государственные банки:
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