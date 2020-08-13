Через программу "5-7-9%" рефинансировали кредитов более чем на 3 млрд грн

Уполномоченные банки динамично увеличивают кредитный портфель программы «Доступные кредиты 5-7-9%». За прошедшую неделю было заключено 207 новых кредитных соглашений на общую сумму 666 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общем, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривен.

За прошедшую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн. грн) и предоставили 76,2 млн грн. инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

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За эту неделю на 50,4 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов Программы. По состоянию на 17 августа он составляет 921,228 миллиона гривен.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму 1,007 миллиарда гривен.

ТОП банков по сумме заключенных сделок в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%”:

на первом месте с суммой в 880,370 миллиона гривен – Райффайзен Банк Аваль;

немного уступил лидеру Креди Агриколь Банк, клиенты этого банка в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» получили займов на сумму в 815,332 миллиона гривен;

на третьем месте – Кредо Банк с суммой в 704,749 миллиона гривен.

Впрочем, львиную долю кредитных портфелей этих банков в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» занимает именно рефинансирование. В Райффайзен Банк Аваль рефинансирование ранее полученных кредитов – это 97% от всех заключенных в рамках программы сделок. В Креди Агриколь – все 100%. И в Кредо Банке – 94%.

А вот инвестиционные кредиты увереннее выдают государственные банки:

70% выданных в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» Укргазбанком – это инвестиционные кредиты. В целом в рамках программы с февраля этого года банк уже профинансировал микро- и малый бизнес на сумму в 604,365 миллиона гривен;

Ощадбанк выдал кредитов на сумму 295,946 миллиона гривен – из них инвестиционных – 86% (253,217 миллиона гривен);

ПриватБанк заключил сделок на сумму в 387,764 миллиона гривен, из них 62% (240,324 миллиона гривен) – это инвестиционные кредиты и 37% (142,418 миллиона гривен) – это рефинансирование.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 10 августа ссуду в рамках Программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «АЛЬЯНС БАНК», АО «КРЕДОБАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», а также, соответственно, КредитВест Банк и ОТП Банк.