Шевченко назвал последствия поднятия минимальной зарплаты до 6500 грн

Повышение минимальной зарплаты с 4,7 тыс. грн до 6,5 тыс. грн «поддержит экономику на этапе восстановления».
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина.
«Повышение минималки поддержит внутренний спрос, и, соответственно, экономику на этапе восстановления», – отметил глава НБУ.
При этом, по его словам, первое повышение – с 4,7 тыс. грн до 5 тыс. грн. – «практически не отразится на общем уровне инфляции». Второй этап повышения – до 6,5 тыс. грн также не вызовет катастрофических последствий.
“Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж», – сказал он.
Кирилл Шевченко напомнил о коэффициенте сбережений населения.
“Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения, – сказал он. – С доходов люди не откладывают, а наоборот – “проедают” старые накопления. Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать ее монетарными методами».
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины до 2030 года11 ч. назад - 766 4
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»13 ч. назад - 2600 4
Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансийВчера, 19:26 - 10070 3
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год2 ч. назад - 648 2
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета5 ч. назад - 1307 2
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»13 ч. назад - 2600 4
Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденцииВчера, 21:07 - 2576
Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов10 ч. назад - 2130
В украинских банках растут гривневые и валютные депозиты7 ч. назад - 1838
Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата8 ч. назад - 1324
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1067 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1144 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1262 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2131 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1226