Шевченко назвал последствия поднятия минимальной зарплаты до 6500 грн

Повышение минимальной зарплаты с 4,7 тыс. грн до 6,5 тыс. грн «поддержит экономику на этапе восстановления».

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина.

«Повышение минималки поддержит внутренний спрос, и, соответственно, экономику на этапе восстановления», – отметил глава НБУ.

При этом, по его словам, первое повышение – с 4,7 тыс. грн до 5 тыс. грн. – «практически не отразится на общем уровне инфляции». Второй этап повышения – до 6,5 тыс. грн также не вызовет катастрофических последствий.

“Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж», – сказал он.

Кирилл Шевченко напомнил о коэффициенте сбережений населения.

“Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем негативный показатель накоплений населения, – сказал он. – С доходов люди не откладывают, а наоборот – “проедают” старые накопления. Здесь мы как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд. Наша задача – и мы будем ее выполнять – если будет влияние на инфляцию, сглаживать ее монетарными методами».

Справка Finance.ua:

Как заявлял председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, в первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились на около 6%.

В Украине хотят повысить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен с 1 сентября – нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа планируют принять соответствующий законопроект №3963 авторства Президента Владимира Зеленского.

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