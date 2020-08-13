0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - Сытник

Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - Сытник

Экономический эффект от работы Национального антикоррупционного бюро Украины в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн.

Об этом во время брифинга по результатам НАБУ и САП в I полугодии 2020 года сказал директор НАБУ Артем Сытник.

“За полгода нами начато 406 уголовных производств. 125 лицам сообщено о подозрении. 33 дела направлены в суд всего сейчас в отношении 50 обвиняемых. И 5 обвинительных приговоров вынесено в отношении 6 человек. Экономический эффект от работы в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Из них 600, почти 700 млн – это возмещение убытков, нанесенных по делам, касающимся нанесения убытков государственным предприятиям”, – проинформировал Сытник.

Он отметил, что еще 1,5 млн добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье.

“Также предотвратили хищение почти 800 млн грн. Как я уже говорил, 65 млн уже прямо взыскано в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов. На сегодняшний день в НАБУ работает 653 сотрудника. Из них в главном подразделении детективов работают 236 детективов”, – добавил Сытник.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.