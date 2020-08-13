Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - Сытник

Экономический эффект от работы Национального антикоррупционного бюро Украины в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн.
Об этом во время брифинга по результатам НАБУ и САП в I полугодии 2020 года сказал директор НАБУ Артем Сытник.
“За полгода нами начато 406 уголовных производств. 125 лицам сообщено о подозрении. 33 дела направлены в суд всего сейчас в отношении 50 обвиняемых. И 5 обвинительных приговоров вынесено в отношении 6 человек. Экономический эффект от работы в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Из них 600, почти 700 млн – это возмещение убытков, нанесенных по делам, касающимся нанесения убытков государственным предприятиям”, – проинформировал Сытник.
Он отметил, что еще 1,5 млн добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье.
“Также предотвратили хищение почти 800 млн грн. Как я уже говорил, 65 млн уже прямо взыскано в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов. На сегодняшний день в НАБУ работает 653 сотрудника. Из них в главном подразделении детективов работают 236 детективов”, – добавил Сытник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины до 2030 года11 ч. назад - 766 4
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»14 ч. назад - 2600 4
Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансийВчера, 19:26 - 10070 3
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год3 ч. назад - 648 2
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счета5 ч. назад - 1307 2
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»14 ч. назад - 2600 4
Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденцииВчера, 21:07 - 2576
Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов10 ч. назад - 2130
В украинских банках растут гривневые и валютные депозиты7 ч. назад - 1838
Какие зарплаты получают украинцы: данные Госстата9 ч. назад - 1324
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1067 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1144 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1262 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2131 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1226