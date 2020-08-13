Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - Сытник

Экономический эффект от работы Национального антикоррупционного бюро Украины в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн.

Об этом во время брифинга по результатам НАБУ и САП в I полугодии 2020 года сказал директор НАБУ Артем Сытник.

“За полгода нами начато 406 уголовных производств. 125 лицам сообщено о подозрении. 33 дела направлены в суд всего сейчас в отношении 50 обвиняемых. И 5 обвинительных приговоров вынесено в отношении 6 человек. Экономический эффект от работы в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Из них 600, почти 700 млн – это возмещение убытков, нанесенных по делам, касающимся нанесения убытков государственным предприятиям”, – проинформировал Сытник.

Он отметил, что еще 1,5 млн добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье.

“Также предотвратили хищение почти 800 млн грн. Как я уже говорил, 65 млн уже прямо взыскано в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов. На сегодняшний день в НАБУ работает 653 сотрудника. Из них в главном подразделении детективов работают 236 детективов”, – добавил Сытник.