Французская ракета Ariane 5 вывела на орбиту три космических аппарата

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства вывела на орбиту три космических аппарата.

Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.

Первый аппарат, выведенный на околоземную орбиту, – это MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman. Он предназначен для продления сроков эксплуатации спутников. Его миссия – состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02, который уже почти исчерпал свои запасы топлива, и «дозаправить» его.

Второй аппарат – спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США.

Третий спутник – японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b. Он создан компанией Maxar и будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости 4K и 8K в Японии.

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.