За какие нарушения трудового законодательства могут наложить штраф: памятка от Гоструда

Гоструда напомнила об актуальных штрафах за неоформленных работников, зарплату «в конвертах», несвоевременную и неполную оплату труда и другие нарушения трудового законодательства.

Об этом пишет Гоструда в Житомирской области.

Ответственность. К юрлицам и ФЛП, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, могут применять финансовую и административную ответственность.

Финансовая ответственность применяется к юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), если они являются работодателями, а административная ответственность – к должностным лицам предприятий, а также ФЛП. Финансовая ответственность может применяться наряду с административной.

За какие нарушения могут наложить штраф:

за недопущение к проведению проверки;

за создание препятствий для ее проведения;

при выявлении незадекларированного труда: не заключили трудовой договор, не сообщили о найме в Государственную налоговую службу, не уплатили налоги.

По всем другим вопросам инспектор составляет предписание, где указывает, что следует исправить. Если это сделать в указанные сроки, то работодателя не будут привлекать к ответственности.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября ГНС возобновит проверки нарушений трудового законодательства.