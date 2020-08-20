За какие нарушения трудового законодательства могут наложить штраф: памятка от Гоструда

Гоструда напомнила об актуальных штрафах за неоформленных работников, зарплату «в конвертах», несвоевременную и неполную оплату труда и другие нарушения трудового законодательства.
Об этом пишет Гоструда в Житомирской области.
Ответственность. К юрлицам и ФЛП, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, могут применять финансовую и административную ответственность.
Финансовая ответственность применяется к юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), если они являются работодателями, а административная ответственность – к должностным лицам предприятий, а также ФЛП. Финансовая ответственность может применяться наряду с административной.
За какие нарушения могут наложить штраф:
По всем другим вопросам инспектор составляет предписание, где указывает, что следует исправить. Если это сделать в указанные сроки, то работодателя не будут привлекать к ответственности.
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