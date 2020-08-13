Тренд на снижение ставок сохранится - глава Нацбанка

Снижение учетной ставки НБУ до 6% еще не полностью отразилось в ставках по депозитам. Вслед за снижением ставок по депозитам ожидается и снижение ставок по кредитам.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

“Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, а сегодня банки уже предлагают программы менее 10%, отдельные частные банки под 12-13%”, – отметил он.

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Шевченко уверен, что тренд будет сохраняться.

“Если Национальный банк будет поддерживать, то ставки будут снижаться и для населения, и для юридических лиц”, – добавил собеседник.

Шевченко уточнил, что на данный момент средняя ставка по кредитам для юридических лиц составляет 11% годовых в гривне. Но такая ставка доступна качественным заемщикам.

“Это уже то, чего достигла банковская система. Для населения, к сожалению, ставка значительно выше в сегменте потребительских кредитов”, – сказал глава НБУ.