Валютные поступления от экспорта товаров за полугодие уменьшились на 23,6%

В І полугодии 2020 года валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 1857,2 млн.долл. США. Регион обеспечил 8,1% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В то же время по сравнению с январем–июнем 2019 года экспорт товаров предприятиями Донецкой области уменьшился на 575,2 млн.долл., или на 23,6%. Это вызвано, прежде всего, ухудшением ситуации на внешних рынках сбыта черных металлов, которые в І полугодии 2020 года обеспечили 78,4% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Экспорт черных металлов составил 1456,3 млн.долл., что по сравнению с І полугодием 2019 года меньше на 442,0 млн.долл., или на 23,3%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 11,9%, вследствие чего недополучено 197,2 млн.долл. валютной выручки. Потери из-за уменьшения физического объема экспорта составили 244,8 млн.долл.

Снижение спроса и цен вследствие пандемии коронавирусной инфекции произошло с начала 2020 года на рынках сбыта не только черных металлов, но и другой продукции, причем сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам.

Валютные поступления от экспорта товаров на европейский рынок, составив в І полугодии 2020 года 922,1 млн.долл., или 49,6% общего объема, уменьшились по сравнению с январем–июнем 2019 года на 23,9%.

Экспорт товаров в страны Азии в І полугодии 2020 года составил 422,4 млн.долл. (22,7% общего объема), что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 14,8%.

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На 45,3% сократился по сравнению с І полугодием 2019 года экспорт товаров в страны Америки, составив 110,2 млн.долл., или 5,9%.

Стоимость товаров, поставленных на африканский континент, уменьшилась в І полугодии 2020 года по сравнению с январем–июнем предыдущего года на 40,8%, составив 75,6 млн.долл., или 4,1% общего объема.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 102 страны мира:

на первом месте, как и прежде, Италия, куда в І полугодии 2020 года экспортировано товаров на 412,3 млн.долл. (22,2% общего объема), что на 29,3% меньше, чем в январе–июне 2019 года. При этом 93,3% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов;

поставки в Российскую Федерацию по сравнению с І полугодием 2019 года сократились на 14,9% и составили 246,7 млн.долл., или 13,3% общего объема, что позволило занять второе место. В Россию направлено больше половины (52,9%) экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 34,0%, в то время как в целом по области – 8,5%.

Общий объем экспорта продукции машиностроения увеличился в І полугодии 2020 года по сравнению с І полугодием предыдущего года на 18,1% и составил 158,5 млн.долл.