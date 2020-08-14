За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил более 55 млрд долларов

С начала года товарооборот Украины составил 55,4 млрд долларов. Импорт по сравнению с прошлым годом уменьшился на 4,2 млрд долларов, экспорт уменьшился на 2,1 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

“За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов. В Украину импортировали товаров более чем на 28,8 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,2 млрд долларов или на 13%)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.

“Больше всего импортировали товаров из стран ЕС-43% от общего количества. Из стран СНГ – 16%, и из других стран – 41%. Экспортируется в ЕС – 37% товаров от общего количества, в страны СНГ – 13%, остальные 50% – в другие”, – добавили в сообщении.