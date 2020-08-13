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9 сентября 2020 года состоится 3й всеукраинский MFO SUMMIT 2020

Это профессиональное мероприятие для всех причастных к сфере микрокредитования. МФО компании, НБУ, профильные ассоциации, коллекторские компании, бюро кредитных историй, производители решений по скорингу, CRM, удаленной идентификации, вебмастера и CPA сети собираются на одной площадке для обмена опытом, контактами и полезными инсайтами.

В программе саммита все самое интересное для и о рынке микро-займов:

  • Стратегия развития микрофинансового бизнеса и стратегия выживания в кризис. Изменение бизнес-моделей, сценарии для различных игроков рынка.
  • Оптимизация и автоматизация бизнес процессов. Практики внедрения передовых технологических решений для МФО.
  • Трансформация финансового рынка в рамках Закона о СПЛИТ. Где мы сейчас и что впереди.
  • Лучшие маркетинг кейсы 2020 – просто и гениально.
  • Тренды рынка кредитования, на что делать ставку в условиях растущей конкуренции: продукт, ставка, сервис, технологии. Новые ниши и зоны роста.
  • Работа с лояльностью клиентов – построение долгосрочных отношений.
  • Стоимость привлечения клиентов в различных каналах: цена, эффективность.
  • Управление рисками. “Умный” коллекшен и современные способы взыскания задолженности. Как бороться с хейтерами.
  • Как расти при минимальном бюджете – стратегии лидеров рынка.
  • BigData и скоринг – как повысить эффективность. Разумный баланс риска и доходность или как не выплеснуть с водой ребенка.
  • Где брать креативные идеи для рекламы, которую подхватят миллионы.

Среди спикеров: основатель компании MyCredit – Роман Катеринчик, СЕО компании Moneyveo – Алена Андроникова, СЕО «Потребительский центр» ТМ Швидко Гроші – Александр Холод, Заместитель Председателя Правления ПВБИ – Василий Глазунов, Директор международной финансовой компании CCLoan – Наталья Клевакина, Председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний – Анна Замазеева, Сооснователь компании RiskTools – Денис Зикеев, СМО PSP Platon – Гела Слюсарчук, СЕО компании MyCredit – Дмитрий Стензя, Директор по маркетингу компании CCLoan – Анна Моисеева, Brand Manager PSP Platon – Лидия Еременко, ССО Moneyveo – Максим Параска и другие.

Завершится мероприятие церемонией награждения лучших микрофинансовых компаний Украины и традиционной вечеринкой – AfterParty.

Пакет участника саммита включает:
- посещение выставочной зоны,
- доступ ко всем презентационным материалам,
- индивидуально упакованный кетеринг,
- неоновый коктейль бар и бармен-шоу,
- доступ в специальную лаундж- кальянную зону,
- шоу программа

Ежегодным генеральным спонсором выступит компания PSP Platon. Украинский сервис приема платежей занимает уже не первый год лидирующую позицию среди участников рынка МФО, в целом более 30 крупных участников рынка микрокредитования. До встречи на стенде, и принимайте платежи “Как Вы пожелаете!”

Организаторы: компания BankOnline и Всеукраинская ассоциация финансовых компаний.
Саммит проходит при поддержке популярных порталов об инвестициях и финансах Minfin.com.ua, Finance.ua, CPA сетей – FinLine и Sales Doubler.

До 01.09.2020 действует специальное ценовое предложение. Программа и регистрация по ссылке.

По материалам BankOnline
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