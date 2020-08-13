Степанов анонсировал повышение зарплаты медикам с 1 января

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медицинским работникам с 1 января 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом он сказал на брифинге.

“Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у ​​президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января, начиная с первого января, еще больше ее повысить”, – рассказал Степанов.

Ранее Finance.ua сообщал, что Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медработников в стране недостаточен и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября зарплата врачей возрастет на 3,5 тысячи гривен.

Водители бригад экстренной медицинской помощи должны получать заработную плату в размере 10-12 тыс. грн.

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