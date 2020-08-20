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Эксперты назвали европейские столицы с самым высоким ростом аренды жилья

Эксперты назвали европейские столицы с самым высоким ростом аренды жилья

В Европе городами с самой дорогой арендой жилья стали Валетта (+1,1% в годовой динамике, около 942 фунтов стерлингов в месяц), Вильнюс (+10%) и Варшава (+9,2%).

Об этом сообщает PropertyWire со ссылкой на исследование платформы по онлайн-бронированию жилья Spotahome.

Среди самых дорогих по аренде жилья городов специалисты также назвали Копенгаген (+8,7%), Стокгольм (+7,7%) и Афины (+6,9%).

В то же время, как отмечает издание, заметнее всего арендная плата снизилась в Будапеште (–2,8%) и Праге (–2,1%).

По информации аналитиков, изначально рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в данных городах.

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Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно стали возвращаться к исходному уровню. Специалисты утверждают, что такое арендное затишье — лучшее время для переезда.

“Для тех, кто планирует переезд, нынешнее затишье дает прекрасную возможность получить арендуемую недвижимость по более низкой цене, чем они могли бы получить, и это поможет покрыть общую стоимость переезда в крупный город, когда придет время”, — отметила региональный менеджер Spotahome в Великобритании и Ирландии Надя Батт.

По материалам Дело
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