Импорт услуг в Украину за I полугодие сократился на четверть - Госстат

За январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт услуг в Украину сократился на 25,7%, до $2,36 миллиарда, экспорт – на 11,6%, до $5,37 миллиарда.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Экспорт услуг из Украины в І полугодии 2020 года составил $5,37 млрд, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт услуг в Украину за указанный период составил $2,36 млрд, на 25,7% меньше по сравнению с январем-июнем 2019 года. Соответственно, сальдо внешней торговли услугами за этот период было положительным и составило $3,01 млрд (за І полугодие 2019 года этот показатель также был положительным и составлял $2,90 млрд). Внешнеторговые операции в январе-июне проводились с партнерами из 210 стран.
Больше всего услуг за I полугодие этого года Украина экспортировала в Российскую Федерацию (на $1,27 млрд.; на 24,5% меньше, чем за январь-июнь 2019 года), США (на $663,7 млн.; на 14,4% больше) и Швейцарию (на $402 млн.; на 18,7% меньше).
Больше всего в январе-июне 2020 года Украина продала на внешних рынках транспортных услуг (на $2,34 млрд.; на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), услуг в сфере телекоммуникации, компьютерных и информационных услуг (на $1,40 млрд.; на 16,6% больше), услуг по переработке материальных ресурсов (на $671,7 млн; на 19,2% меньше).
Больше всего услуг за шесть месяцев 2020 года Украина импортировала из Великобритании (на 241,4 млн долл.; на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), США (на $220,7 млн; на 12,2% меньше) и Германии (на $175,4 млн; на 6,8% меньше).
Основными позициями украинского импорта услуг за январь-июнь 2020 года были: транспортные (на $487,5 млн.; на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), деловые (на $464,9 млн.; на 28,3% меньше), государственные и правительственные (на $359,5 млн.; на 19,6% меньше) услуги.
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