Ryanair весной 2021 года откроет новый рейс из Киева

Авиакомпания Ryanair открывает новый рейс из Киева в итальянский Неаполь в марте 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба “Украэроруха” в FACEBOOK.
График. Перелеты будут выполняться из аэропорта “Борисполь” дважды в неделю – в среду и воскресенье.
Первый рейс крупнейший европейский лоукостер выполнит 28 марта.
Стоимость – билет в одну сторону на первый рейс авиакомпании, которая отправится в Неаполь, на момент написания новости стоит 51,55 евро.
Забронировать билет можно на сайте перевозчика.
Скриншот ryanair.com
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