Ryanair весной 2021 года откроет новый рейс из Киева

Авиакомпания Ryanair открывает новый рейс из Киева в итальянский Неаполь в марте 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба “Украэроруха” в FACEBOOK.

График. Перелеты будут выполняться из аэропорта “Борисполь” дважды в неделю – в среду и воскресенье.

Первый рейс крупнейший европейский лоукостер выполнит 28 марта.

Стоимость – билет в одну сторону на первый рейс авиакомпании, которая отправится в Неаполь, на момент написания новости стоит 51,55 евро.

Забронировать билет можно на сайте перевозчика.



Скриншот ryanair.com

Справка Finance.ua:

Ранее итальянское управление гражданской авиации (Enac) пригрозило авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.

О том, как вернуть деньги за отмененный рейс Ryanair, если билет куплен через компанию-посредника – читайте в инструкции.

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