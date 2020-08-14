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Mazda представила линейку Carbon Edition (фото)

Mazda представила линейку Carbon Edition (фото)

Пакетная комплектация Carbon Edition из ограниченной серии включает косметические изменения экстерьера и интерьера для трех моделей из гаммы японской марки.

Хотя название спецверсии недвусмысленно намекает на то, как должна выглядеть “карбоновая” версия авто, в Mazda решили создать новый оттенок серого и будут красить Mazda 6, CX-5 и CX-7 в цвет Polymetal Gray с голубым отливом. Колесные диски у кроссоверов и седана будут исключительно черные.

Карбона не предусмотрено и в салоне. Зато будут красные кожаные сиденья, красная лента и черная отделка салона. Также новые версии автомобилей получат дополнительные функции: радарный круиз-контроль, помощь при торможении и предупреждение о начале перекрестного движения позади автомобиля. Мультимедийные системы в Mazda Carbon Edition будут сотрудничать с сервисами Apple CarPlay и Android Auto, а хорошее звучание будут обеспечивать стереосистемы Bose.


Фото: Mazda

“Carbon Edition предлагает новый способ для владельцев продолжать идти собственным путем, в который они верят, и искать новые дороги”, – значится в пресс-релизе Mazda.


Фото: Mazda

Стоимость Mazda6, CX-5 и CX-7 в исполнении Carbon Edition будет объявлена одновременно с открытием цен на автомобили 2021 модельного года.

По материалам Телеканал 24
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