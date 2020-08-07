Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорог

10 августа Служба автомобильных дорог в Николаевской области заключила договор с ОАО «ГОСТ №4 г. Брест» на текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев на участке км 188+570 – км 197+570 стоимостью 182,45 млн гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

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При этом компания на торгах встретилась с лидерами Национальной ассоциации дорожников – ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «Ростдорстрой» и ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», а также с азербайджанской AzVirt MMC. На аукционе ни одна из компаний не торговалась. Сумма скидки по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет 15%, то есть 31,19 млн гривен.

Согласно протоколу согласования цен на материальные ресурсы (с НДС), крупнозернистый плотный асфальтобетон на битуме БМКП 40/60-68 будет стоить 3071 грн/т, смесь ЩМАС-20 на том же битуме – 3815 грн/т. На бетон крупности заполнителя от 20 до 40 мм в зависимости от класса будет варьироваться в рамках 2187 – 2493 грн/т. Щебень фракции 20-40 мм марки М1000 будет стоить 669 грн/м3, щебеночно-песчаная смесь С7 – 723 грн/м3, дорожная битумная эмульсия ЕКШ-50 – 11 199 грн/т, а такая же модифицированная – 12 933 грн/т.

ОАО «ГОСТ № 4 г. Брест» представляет белорусский государственный трест, который содержит дороги в стране. Для белорусской компании эта сделка является второй за год в системе Укравтодора. Еще один договор с «ГОСТ №4 г. Брест» на 199 млн гривен заключила Житомирская САД месяц назад. Это – один из тендеров, по которому Госаудитслужба обязала расторгнуть договор, так как документы победителя не соответствовали условиям тендерной документации. На сегодня заказчик этого не выполнил.