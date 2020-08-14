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Subaru готовится к премьере трех спорткаров в течение нескольких следующих лет

Subaru готовится к премьере трех спорткаров в течение нескольких следующих лет

Портал Autoguide обнародовал фото засекреченной “дорожной карты” автопроизводителя.

Фото, обнародованное Autoguide, подтверждает слухи, предполагавшие появление новых WRX, WRX STI и BRZ.

Autoguide уверяет, что перед нами планы Subaru на период до 2023 года. Происхождение снимка не уточняется, хотя формат напоминает внутреннюю презентацию, возможно для дилеров.

График развития модельной линейки Subaru предусматривает дебют нового поколения BRZ весной 2021 года. По слухам, купе получит атмосферный мотор на 220 сил или наддувный 350-сильный двигатель.

Следующее поколение WRX фирма планирует вывести на рынок осенью 2021 года, а хардкорный WRX STI появится годом позже. Предполагается, что эта модель получит мотор с отдачей в 300 лошадиных сил в базовом исполнении и 400 – в версии STI.

Также в обозначенный промежуток времени японский автопроизводитель собирается представить свой первый серийный электрокар, разработанный совместно с Toyota.

Impreza сменит поколение позже – только в 2023 году. Тогда же компания планирует вывести на рынок новое поколение кроссовера Crosstrek, известного в нашей стране под именем Subaru XV. Весной и летом 2022 выйдут обновленные Legacy, Outback и Ascent, а кроссовер Forester получит исполнение Wilderness.

Портал Autoguide отмечает, что в графике приведены сроки начала производства автомобилей. Соответственно, публичные презентации должны состояться раньше.

По материалам Телеканал 24
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