Повышение минимальных зарплат: у Зеленского рассказали, во сколько это обойдется

О цели повышения минимальной зарплаты, запланированного властями, рассказал советник президента Украины Олег Устенко в эфире канала “Украина 24”.
“Президент находится в логике необходимости увеличения минимальных зарплат в стране хотя бы потому, что есть инфляция и как минимум должна быть корректировка на уровень инфляции. Целью для увеличения минимальных зарплат президент выбрал бюджетников, живущих на минимальных доход, и 5%-ная корректировка должна немного облегчить им жизнь. Это не делает грандиозного скачка вперед, но в условиях глобального экономического кризиса и пандемии это то, что можно сделать. Это будет стоить государственному бюджету около четырех миллиардов гривен”, – сказал он.
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Также эксперт ответил на критику этого законопроекта.
“Часто можно услышать в последнее время, что увеличение минимальной заработной платы может негативно сказаться на уровне тенизации украинской экономики. Но когда речь идет о 5%-ном увеличении минимальной заработной платы, я бы не ожидал, что возможно увеличение уровня тени. Такие опасения были бы оправданны при повышении от 30% и более. Напротив, это может способствовать ее уменьшению.
Параллельно с этим я бы не связывал это с курсовыми или инфляционными рисками, о которых в последнее время говорят. Я бы напомнил, что сейчас Украина находится на историческом инфляционном минимуме, уровень инфляции до 2%, поэтому 5%-ное увеличение минимальной зарплаты на инфляцию не повлияет”, – сказал эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. Президентский законопроект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн уже с 1 сентября текущего года.
Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн.
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