В Киеве аферисты выманивали у пенсионеров деньги за "акционные" купоны

В Киеве мужчина и женщина подходили к пенсионерам на улице и предлагали принять участие в акции от одного из столичных супермаркетов.
Об этом сообщает Прокуратура Киева.
Аферисты говорили людям: чтобы получить акционные купоны и бесплатную бытовую технику, необходимо доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие средств.
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Доверившись мошенникам, пенсионеры передавали им деньги, после чего мошенники исчезали.
Таким образом в течение июня 2020 года злоумышленники обманули двоих пенсионеров на сумму 46 тыс. грн.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева для рассмотрения.
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