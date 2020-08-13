От 500 до 1000 грн в месяц: сколько украинцы тратят на лекарства (опрос)

50% украинцев первоочередными мерами реформирования здравоохранения называют уменьшение стоимости лекарств.

Такой результат показал социологический опрос Фонда “Демократические инициативы имени Илько Кучерива” и Центра Разумкова, который проводился с 3 по 9 июля 2020 года.

Сколько денег в течение последнего года в среднем в месяц тратили на лекарства и лечение:

13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили;

15% – тратили до 200 грн в месяц;

24% – отдавали от 200 до 500 грн на лекарства;

19% – платили от 500 до 1000 грн;

7% – тратили от 1000 до 2000 грн;

и почти 9% – отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

Исследователи отмечают, что опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают.

Более трети опрошенных (35%) подтвердили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. 39% не обращались за такими услугами, 23% – не доплачивали.

Чаще всего самой острой проблемой в сфере здравоохранения украинцы называют рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся. Таких среди опрашиваемых было 41%.

Справка Finance.ua:

Украинцы могут бесплатно получить 77 препаратов по программе “Доступные лекарства”.

Пациент может получить лекарства по программе в более 8000 аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.