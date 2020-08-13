От 500 до 1000 грн в месяц: сколько украинцы тратят на лекарства (опрос)

50% украинцев первоочередными мерами реформирования здравоохранения называют уменьшение стоимости лекарств.
Такой результат показал социологический опрос Фонда “Демократические инициативы имени Илько Кучерива” и Центра Разумкова, который проводился с 3 по 9 июля 2020 года.
Сколько денег в течение последнего года в среднем в месяц тратили на лекарства и лечение:
Исследователи отмечают, что опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают.
Более трети опрошенных (35%) подтвердили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. 39% не обращались за такими услугами, 23% – не доплачивали.
Чаще всего самой острой проблемой в сфере здравоохранения украинцы называют рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся. Таких среди опрашиваемых было 41%.
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