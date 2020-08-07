Налоговики сообщили дату, с которой предприниматели могут не вести книгу учета доходов

Закон № 786 откорректировал порядок ведения учета для ФЛП. Нормы, касающиеся электронного кабинета плательщика, вступают в силу с 8 ноября 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.
ФЛПам плательщикам единого налога I и II групп и плательщикам единого налога III группы, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость, с 01.01.2021 года можно вести учет в произвольной форме в бумажном и/или электронном виде путем помесячного отражения полученных доходов.
ФЛПы плательщики единого налога III группы, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет в произвольной форме путем помесячного отражения доходов и расходов.
Юрлица – плательщики единого налога III группы используют данные упрощенного бухгалтерского учета по доходам и расходам с учетом положений пунктов 44.2, 44.3 статьи 44 НКУ.
Для ФЛП и физических лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, предусмотрена возможность вести учет доходов и расходов в удобной для них форме – бумажной или электронной, в т.ч. через Электронный кабинет.
Кроме того, Закон № 786 отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в Электронном кабинете плательщика и предусматривает, что в Электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
Контролирующий орган будет вести переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через Электронный кабинет.
Также уменьшен размер штрафов за нарушение плательщиками НДС предельного срока для регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким налоговым накладным в ЕРНН:
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