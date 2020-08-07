Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы с Украиной.

Об этом говорится в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“Республика Казахстан готова возобновить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в выполнении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами”, – прокомментировал возобновление международного авиасообщения министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, обязательно соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и прочие данные.

По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, которые имеют статус резидента или являются членами семьи граждан Республики Казахстан.

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