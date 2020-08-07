Huawei предлагает встроить небольшой экран в зону квадрокамеры смартфона

Китайская компания Huawei, по сообщению ресурса LetsGoDigital, размышляет над смартфоном, оснащённым небольшим вспомогательным дисплеем на тыльной панели корпуса.
Информация о разработке вместе с патентными изображениями обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).
По задумке Huawei, дополнительный экран расположится в области четверной камеры. При этом возможны три варианта исполнения: в одном из них дисплей находится над массивом оптических элементов, в другом — под ним. Третья версия предполагает, что экран будет установлен между двумя вертикальными рядами объективов.
Фото: LetsGoDigital
Тыльный дисплей сможет отображать время, различные уведомления и другую полезную информацию. Не исключено также, что он возьмёт на себя функции видоискателя во время съёмки автопортретов на основную многокомпонентную камеру.
Фото: LetsGoDigital
Пока Huawei лишь запатентовала предложенный дизайн. Но есть вероятность, что в перспективе смартфоны с дополнительным тыльным экраном в зоне квадрокамеры появятся на коммерческом рынке.
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