0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

В ЕС объявили о первой сделке по закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса

В ЕС объявили о первой сделке по закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса

Европейская комиссия заключила первое соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Читайте также: Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года

“Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран – членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca”, – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в контракте прописана возможность приобретения еще 100 млн доз.

Напомним, последний этап испытания вакцин на добровольцах проходит в Великобритании и США. Дональд Трамп настаивает, чтобы их вакцина появилась до президентских выборов в ноябре. Администрация США заключила контракт с американской биотехнологической компанией Moderna Inc. о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса более чем за $1,5 млрд.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.