В ЕС объявили о первой сделке по закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса

Европейская комиссия заключила первое соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

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“Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран – членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca”, – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что в контракте прописана возможность приобретения еще 100 млн доз.

Напомним, последний этап испытания вакцин на добровольцах проходит в Великобритании и США. Дональд Трамп настаивает, чтобы их вакцина появилась до президентских выборов в ноябре. Администрация США заключила контракт с американской биотехнологической компанией Moderna Inc. о закупке 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса более чем за $1,5 млрд.