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Минфин: Рост минималки увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда

Минфин: Рост минималки увеличит поступления ЕСВ на 1,7 миллиарда

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.

Об этом в интервью журналу “Фокус” заявил министр финансов Сергей Марченко.

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“В этом году повышение минимальной зарплаты произойдет в рамках 300 грн – с 4723 грн до 5000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд”, – отметил министр.

По его словам, бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

“А компании, которые платят налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства”, – добавил Марченко.

По материалам Фокус
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