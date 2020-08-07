Зеленский передал на ратификацию в ВР получение 1,2 млрд евро макрофина от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента.
Проект закона №0063 “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком, Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)” зарегистрировано 12 августа.
На данный момент текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Турция отказалась от энергоносителей «Газпрома» в пользу азербайджанского газаВчера, 19:47 - 1393 8
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 5303 4
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцыВчера, 16:46 - 1507 3
Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни3 ч. назад - 401 2
Банда "черных риелторов" завладела недвижимостью в Киеве более чем на 200 млн грн5 ч. назад - 1128 2
Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USDВчера, 15:00 - 5303 4
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии5 ч. назад - 1787
ТОП-5 моделей авто, которые украинцы выбирали в июле (инфографика)Вчера, 17:00 - 1571
Полиция раскрыла финансовую пирамиду на 8 млн грн. Среди обманутых – украинцы и иностранцыВчера, 16:46 - 1507 3
«Киевгорстрой» принял еще один жилой комплекс «Укрбуда»Вчера, 16:30 - 1495 1
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)Вчера, 12:10 - 477
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 881 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1049 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1869 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1048