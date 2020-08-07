0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Зеленский передал на ратификацию в ВР получение 1,2 млрд евро макрофина от ЕС

Зеленский передал на ратификацию в ВР получение 1,2 млрд евро макрофина от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента.

Проект закона №0063 “О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком, Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)” зарегистрировано 12 августа.

На данный момент текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.