По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,881 млн и 41,315 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 34), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,40-27,42 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 79,196 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,5000 – 2 222
27,4100 – 20 000
27,4100 – 50 000
27,4000 – 30 000
27,4000 – 120 000
27,4000 – 99 999
27,4000 – 55 001
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,3800 – 10 000
27,3800 – 20 000
27,4000 – 15 000
27,4000 – 10 000
27,4000 – 46 000
27,4100 – 12 000
27,4100 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4401 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3824 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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