Украинцы без счетчиков в 2021 году могут остаться без газа

Согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», украинцам без газовых счетчиков с 1 января 2021 года должны закрыть доступ к газу.

С 2021 года украинцам, в чьих домах и квартирах отсутствуют приборы учета потребления газа (счетчики), отрежут доступ к ресурсу. По крайней мере, так должно произойти в соответствии с нормами закона «об обеспечении коммерческого учета природного газа». Речь идет о домохозяйствах, в которых газ используется для приготовления пищи. Об этом сообщает Апостроф.

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В сообщении отмечается, что закон был принят еще в 2017 году, но норма об обязательном наличии счетчика, после нескольких отсрочек, вступит в силу с 1 января 2021 года. При этом некоторые облгазы – операторы газораспределительных сетей – начали предупреждать своих клиентов о возможности отключения от газоснабжения, если в их квартирах и домах не появятся счетчики к указанному сроку.

Согласно закону, приборы учета газа должны устанавливаться за средства газораспределительных компаний (облгазов), или за счет бюджета. Приборы устанавливаются, но довольно много потребителей остаются без счетчиков. Сейчас называются разные цифры, но усреднено речь идет о не менее, чем миллионе домохозяйств (есть данные о 2 миллионах и даже 3 миллионах).