Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение последних карантинных месяцев для регистрации в Службе занятости достаточно было заполнить лишь два заявления и отправить их на электронную почту Центра занятости. Граждане, которые регистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный личный прием к карьерному советнику оригиналы документов.
Какие документы необходимы для регистрации в Службе занятости:
Возможно ли пособие по безработице для тех, кто работал неофициально:
Можно ли встать на учет в центре занятости не по месту жительства:
Если человек потерял трудовую книжку, может ли он зарегистрироваться в центре занятости:
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