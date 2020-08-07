0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в Службе занятости достаточно было заполнить лишь два заявления и отправить их на электронную почту Центра занятости. Граждане, которые регистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный личный прием к карьерному советнику оригиналы документов.

Какие документы необходимы для регистрации в Службе занятости:

  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);
  • диплом или другой документ об образовании;
  • военный билет (в случае необходимости).

Возможно ли пособие по безработице для тех, кто работал неофициально:

  • если лицу до 35 лет и оно не имеет страхового стажа, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания – 1 тыс. грн, после – 650 грн) сроком на 180 календарных дней;
  • если лицо старше 35 лет и оно не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице.

Можно ли встать на учет в центре занятости не по месту жительства:

  • зарегистрироваться как безработный можно в любом Центре занятости независимо от места жительства.

Если человек потерял трудовую книжку, может ли он зарегистрироваться в центре занятости:

  • в случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости;
  • трудовая книжка должна предъявляться не только при регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости;
  • таким образом работник центра занятости, среди прочего, проверяет не трудоустроился ли соискатель работы самостоятельно и не утратил ли он при этом право на получение пособия по безработице.

Справка Finance.ua:

  • Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тыс. С начала карантина 54% украинцев нашли работу в сфере сельского хозяйства, ранее часть из них работали в торговле. Примерно половина всех безработных – это люди с высшим образованием.
  • Больше всего предложений от работодателей – в Киеве, Харькове и Днепре, меньше всего – в Коломые, Мукачево, Нежине, Мариуполе, Черновцах и Ужгороде.
  • Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.