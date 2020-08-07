Что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства

В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение последних карантинных месяцев для регистрации в Службе занятости достаточно было заполнить лишь два заявления и отправить их на электронную почту Центра занятости. Граждане, которые регистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный личный прием к карьерному советнику оригиналы документов.

Какие документы необходимы для регистрации в Службе занятости:

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика;

трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);

диплом или другой документ об образовании;

военный билет (в случае необходимости).

Возможно ли пособие по безработице для тех, кто работал неофициально:

если лицу до 35 лет и оно не имеет страхового стажа, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания – 1 тыс. грн, после – 650 грн) сроком на 180 календарных дней;

если лицо старше 35 лет и оно не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату пособия по безработице.

Можно ли встать на учет в центре занятости не по месту жительства:

зарегистрироваться как безработный можно в любом Центре занятости независимо от места жительства.

Если человек потерял трудовую книжку, может ли он зарегистрироваться в центре занятости:

в случае потери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости;

трудовая книжка должна предъявляться не только при регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости;

таким образом работник центра занятости, среди прочего, проверяет не трудоустроился ли соискатель работы самостоятельно и не утратил ли он при этом право на получение пособия по безработице.

Справка Finance.ua:

Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тыс. С начала карантина 54% украинцев нашли работу в сфере сельского хозяйства, ранее часть из них работали в торговле. Примерно половина всех безработных – это люди с высшим образованием.

Больше всего предложений от работодателей – в Киеве, Харькове и Днепре, меньше всего – в Коломые, Мукачево, Нежине, Мариуполе, Черновцах и Ужгороде.

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

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