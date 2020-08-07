Украина заняла первое место в Рейтинге прозрачности публичных закупок

В международном Рейтинге прозрачности публичных закупок, который проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, Украина заняла первое место. Набрав 97,05 баллов из 100, Украина обогнала Молдову (92,81) и Колумбию (91,77). Худший результат у Таджикистана — 37,88 баллов.
Что за рейтинг. Этот рейтинг оценивает законодательство государственных закупок и прозрачность процессов на каждом этапе проведения тендера. В него входят 39 стран со всего мира. Публичные закупки государств оценивают по 64 показателям и на разных этапах проведения закупок.
Эксперты говорят, что за последний год состоялся ряд важных законодательных изменений, которые отметили эксперты при составлении рейтинга. Прежде всего это новая редакция закона “О публичных закупках”, которая ввела дотендерные консультации с рынком и расширила возможность использовать неценовые критерии на Prozorro.
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Кроме того, эксперты отметили норму о защите разоблачителей в Законе “О предотвращении коррупции” и запуск онлайн-мониторингов закупок Госаудитслужбой.
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