Межбанк: основная часть факторов работает в пользу укрепления гривны

Вчерашний день на валютном рынке прошел под знаком активной скупки излишка доллара Нацбанком. Предложение значительно превышало спрос и регулятор четыре раза выходил на торги с покупкой валюты, плавно снижая при этом свои ценники с начальный 27,47 гривен до последних 27,385 гривен за доллар. Всего купил по расчетам участников рынка не менее $90-120 млн. Такие объемы операций сейчас значительны для украинского межбанка, но даже при этом котировки американской валюты опустились до уровней 27,34/27,37 гривен за доллар к концу торгов четверга. Подобный расклад на валютном рынке приводит к усилению настроений у участников торгов на дальнейшее постепенное укрепление позиций нацвалюты. Но при этом и привлекает часть покупателей, желающих прикупить подешевевшую валюту на “дне” котировок.

В пятницу на поведение клиентов и банков будут влиять:

1). Фактор окончания недели и предстоящие бюджетные платежи бизнеса. Традиционно в этот период деловая активность части компаний падает, так как, если на межбанке нет скачков курса, то они предпочитают дозаработать на коротких гривневых депозитах за выходные и поэтому переносят свои крупные покупки валюты сразу на следующий понедельник-вторник. Но в этот раз особого снижения статистики торгов Finance.ua не ожидает в связи с предстоящими в ближайшее время расчетами компаний с государством по налогам. Именно необходимость накопления гривны под предстоящие скоро бюджетные платежи и заставила вчера активно распродавать валюту как крупные госкомпании, так и несколько больших экспортеров. По нашим данным, пока необходимые объемы гривны для подобных расчетов они еще не сконцентрировали, что заставит их и дальше продавать валюту в ближайшие дни. Все это отразится на статистике торгов и на сегодня мы прогнозируем объем операций на межбанке не менее $155-190 млн при совершении до 600 сделок;

2). Финансирование клиентами своих текущих гривневых хозяйственных затрат. Кроме налоговых расчетов компаниям надо проводить текущее финансирование своих производственных затрат, а также обеспечить предстоящие авансовые платежи по зарплате персоналу. Это приводит к дефициту гривны и стимулирует увеличение продажи валютной выручки экспортерами. В эту пятницу их задача не изменится – “угадать” с моментом продажи валюты, чтобы получить оптимальный курс.

Основная часть факторов в пятницу работает в пользу укрепления гривны, но есть одна угроза. Это отложенный спрос на валюту со стороны нерезидентов и крупных местных импортеров. Привлеченные проседанием котировок последних дней – они могут начать скупать подешевевшую валюту, решив, что “дно” по курсу уже достигнуто. Это может сразу развернуть курсовой тренд на межбанке и спровоцировать спекулянтов на раскачку котировок в течение дня.

Поэтому от подобного противостояния интересов крупных покупателей и продавцов в пятницу и будет зависеть курс на торгах. Если продолжится тенденция вчерашнего дня и предложение валюты будет значительно превышать спрос, мы снова увидим Нацбанк с интервенциями по выкупу излишка доллара, а его котировки останутся главным ориентиром ко курсу для всех участников рынка.

На момент написания статьи регулятор уже вышел на торги с покупкой $20 млн по 27,34 гривны и быстро закрыл эту сумму.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 14 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,25- 27,50 гривен, евро – коридор 32,01 – 32,50 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,20 – 27,65 гривен, евро – коридор 31,80- 32,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,34 / 27,37

евро – 32,41 / 32,45

российский рубль – 0,3723 / 0,3729

Курсы валют на Межбанке

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