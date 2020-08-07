Министр финансов рассказал, как рефинансировать ранее предоставленный кредит

Каждый предприниматель может обратиться в банк, чтобы рефинансировать ранее предоставленный кредит.

Об этом в эфире Сниданка с 1+1 рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, имеющиеся кредиты можно рефинансировать на более долгий срок под ноль процентов.

“Условия просты: нужно пойти с заявкой в банк. Если есть кредит, то банк уже оценивал (человека – ред.) с точки зрения деловой репутации, платежеспособности. Банк проводит свои внутренние операции по этому поводу, а государство дает возможность сделать это под ноль процентов”, – рассказал министр.

По его словам, воспользоваться услугой можно в государственных и коммерческих финансовых учреждениях, которые принимают участие в программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

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“Может быть лишь определенная специфика обслуживания. Государство дотирует процент. Это выгодно банкам, потому что он (банк. – Ред.) не хочет, чтобы к нему пришел неплатежеспособный клиент”, – пояснил Сергей Марченко.

Как сообщалось, с 1 июля вступило в силу решение правительства по упрощению условий участия в программе “Доступные кредиты 5-7-9%” для микро- и малого бизнеса.