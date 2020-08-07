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Налоговики перевыполнили план по сбору акцизного налога

Налоговики перевыполнили план по сбору акцизного налога

За январь – июль собрано 37,1 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине товаров. Дополнительно к плану бюджет получил 779 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления за семь месяцев выросли на 13,1%.

В июле этого года план по этому налогу выполнен на 122,2%. В годовом измерении поступления выросли на 11,8%.

Акцизом облагаются такие товары: спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, горючее, транспортные средства, электроэнергия.

Ставки акцизов в последнее время не менялись, роста производства большинства подакцизных товаров в условиях коронакризиса не отмечено. Поэтому рост поступлений этого налога можно объяснить в основном успехами налоговиков в собираемости акцизов.

Также перевыполнен план поступлений средств от лицензирования производства и продажи подакцизных товаров: за январь – июль поступило 662 млн грн, или 119% плана.

По материалам Фокус
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