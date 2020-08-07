Зеленский о поэтапном повышении "минималки": это шаги к цивилизованному уровню жизни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн – это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

“Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И в течение 2021 года будет третья часть – мы увеличим до 6,5 тысяч гривен”, – заявил он.

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По словам Президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

“Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФЛП, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немножко поддержать людей”, – отметил Владимир Зеленский.

Отмечается, что Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

В пятницу, 7 августа, в ВР появился текст законопроекта №3963 авторства Президента Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине.

Власти Украины руководствуются принципом “прогнозируемости и поступательности” в вопросе повышения минимальной заработной платы.

Представители украинского бизнеса выступили категорически против инициативы повышения размера минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

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