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"Споживач +". Бизнес хочет создать приложение для защиты прав потребителей

"Споживач +". Бизнес хочет создать приложение для защиты прав потребителей

Бизнес предлагает создать на базе государственного веб-портала электронных услуг “Дія” приложение “Споживач +”, с помощью которого потребитель сможет эффективнее защищать свои права.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Согласно сообщению, программа “Споживач +” позволит заинтересованным импортерам, интернет-магазинам и сервисным центрам добровольно регистрироваться на портале “Дія” и получать уникальный электронный идентификатор. Его наличие на странице интернет-магазина для потребителя будет знаком того, что за таким продавцом стоит добросовестный субъект хозяйствования, который предоставил достоверные данные в систему “Дія”.

Также с помощью приложения бизнес сможет подключать и использовать дополнительные опции системы:

  • регистрация филиалов,
  • взаимодействие со службами доставки,
  • блок актуальных рекламных предложений,
  • проверка серийных номеров импортируемой продукции,
  • изображения официальных моделей,
  • выявленные на рынке неофициальные модели продукции и прочее.

Также бизнес предлагает предоставить проверяющим органам возможность регистрироваться в системе и быстро получать интересующую их информацию. Кроме этого, в программе можно будет создать уголок потребителя с актуальной информацией в сфере защиты прав потребителей.

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По материалам Finance.UA
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