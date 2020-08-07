"Споживач +". Бизнес хочет создать приложение для защиты прав потребителей

Бизнес предлагает создать на базе государственного веб-портала электронных услуг “Дія” приложение “Споживач +”, с помощью которого потребитель сможет эффективнее защищать свои права.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Согласно сообщению, программа “Споживач +” позволит заинтересованным импортерам, интернет-магазинам и сервисным центрам добровольно регистрироваться на портале “Дія” и получать уникальный электронный идентификатор. Его наличие на странице интернет-магазина для потребителя будет знаком того, что за таким продавцом стоит добросовестный субъект хозяйствования, который предоставил достоверные данные в систему “Дія”.
Также с помощью приложения бизнес сможет подключать и использовать дополнительные опции системы:
Также бизнес предлагает предоставить проверяющим органам возможность регистрироваться в системе и быстро получать интересующую их информацию. Кроме этого, в программе можно будет создать уголок потребителя с актуальной информацией в сфере защиты прав потребителей.
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