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АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа

АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет тщательно следить за соблюдением конкуренции на новом рынке газа. В первую очередь, это касается права клиентов менять поставщика газа.

Об этом заявила глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская во время брифинга.

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“Предостерегаю поставщиков природного газа от совершения заговоров и злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке. В случае выявления таких фактов Антимонопольный комитет будет принимать соответствующие меры”, – заявила Пищанская.

Глава комитета также отметила, что на рынке природного газа в Украине еще нет совершенной конкуренции, однако рынок развивается.

“Учитывая, что население потребляет около 40% природного газа, это является значительной, интересной частью рынка”, – отметила Пищанская.

По материалам РБК-Украина
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