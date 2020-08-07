АМКУ будет следить, чтобы клиенты могли свободно менять поставщика газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет тщательно следить за соблюдением конкуренции на новом рынке газа. В первую очередь, это касается права клиентов менять поставщика газа.
Об этом заявила глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская во время брифинга.
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“Предостерегаю поставщиков природного газа от совершения заговоров и злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке. В случае выявления таких фактов Антимонопольный комитет будет принимать соответствующие меры”, – заявила Пищанская.
Глава комитета также отметила, что на рынке природного газа в Украине еще нет совершенной конкуренции, однако рынок развивается.
“Учитывая, что население потребляет около 40% природного газа, это является значительной, интересной частью рынка”, – отметила Пищанская.
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